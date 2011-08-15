Футбольный скандал с привкусом истории

Из-за Степана Бандеры разразился скандал в украинском футболе. Пятый тур Премьер-лиги завершился неприятным инцидентом, связанным с поведением фанатов киевского «Динамо» и львовских «Карпат». Во время игры представители фан-секторов обоих клубов избили сотрудника ФК «Динамо» Андрея Саломатова, который пытался сорвать полотнище с портретом Бандеры. Мужчина попал в больницу с серьезными травмами.

Инцидент в очередной раз засвидетельствовал проблемы в украинском фан-движении, что не добавляет нам бонусов в канун Евро-2012. Не оправдывая таких действий болельщиков, хочу заметить, что в известной мере в этом виноваты наши политики. Что я имею в виду? За последние годы они своими высказываниями, и «экспертными» оценками относительно отдельных исторических фигур разделили украинцев на тех, кто считает своими героями Бандеру, Шухевича, Коновальца, и тех, кто склоняет головы перед людьми, отдавшими приказы их уничтожить.

Данная ситуация - одно из проявлений этого противостояния в украинском обществе, которое вышло далеко за грань дозволенного. Радикально настроенные фанаты увидели попытку Саломатова опорочить их идола и героя, потому перешли к таким безрассудным действиям. Правда, у меня возникает вопрос, почему же, например, у других собравшихся на матче не возникло желание сорвать это полотнище? Собственно, этот же вопрос возник и у самого президента ФК «Динамо» Игоря Суркиса. «Я с ним поговорю, ведь что-то его вынудило одного пойти против львовских болельщиков, которые могли неадекватно среагировать», - заметил он в интервью интернет-изданиюGazeta.ua.

Думаю, ответ на это может дать высказывание господина Саломатова на портале города Василькова, где он четко очерчивает свою позицию относительно нашей государственности и украинской нации. «Украинской нации никогда не было, нет и не будет! Начнем с того, что «Украинская нация» и «Украинский язык» - это исскуственные химеры, созданные для расчленения и уничтожения Русского народа. Следовательно все «украинцы» - это Русские, или «бывшие» Русские, а «Украина» - Русская земля, оккупированная подонками и предателями, целенаправленно переплавляющими Русских людей в высосанных из пальца «украинцев», а по сути делающих из них анти-русских. Мирится с этим невозможно - это будет соучастием в преступлении».

На первый взгляд кажется, что это прямая речь известного российского политика Владимира Жириновского, но нет – это болезненная фантазия пострадавшего. По-видимому, баннер с портретом Бандеры-Героя раздражал его, как красная тряпка быка, потому и попробовал сорвать.

Подчеркиваю, я не поддерживаю, а осуждаю такие действия фанов, ведь считаю, что борьбу со своими оппонентами нужно вести цивилизовано и аргументировано, пусть даже с таким упорными украинофобами. Но, сложившуюся ситуацию вижу в несколько иной плоскости, нежели ее подают в СМИ. Представители проукраинской радикально настроенной стороны побили представителя из антиукраинского лагеря. Это не первый такой случай. У нас уже давно каждое празднование противоречивых исторических дат заканчивается «треском» носовых перегородок...

Проблема ультра-правых фанатских движений сейчас актуальна не только в Украине, но и Европе, и ее нужно решать. Однако, настораживает то, что такие радикальные настроения, к сожалению, все больше распространяются в украинском обществе. Парадокс, но распространяют их те, кто должен был бы бороться с ними – отечественные политики. Все это последствия постоянных впаданий в крайности по поводу оценки отдельных исторических периодов, фигур. Приходя к власти, политики действуют в этих вопросах по собственному усмотрению, руководствуясь своими вкусами или вкусами тех, кому прислуживают. Для примера приведу действия экс-президента Виктора Ющенко и нынешнего Виктора Януковича. Первый дал звание Героев Украины Бандере и Шухевичу, при втором - суд решения отменил. Интересно, что электорат Ющенко в канун выборов в 2009 г., в основном, был из западных регионов страны, то есть там, где эти фигуры достаточно популярны. Избиратели Януковича представляют, в основном, восток и юг страны, а там лидеров национального движения считают «фашистскими прислужниками», «изменниками» - потому и отменили. Нынешнему Президенту понравилась празднование Дня Победы (9 мая) с символами советского тоталитаризма – красными флагами на государственных учреждениях, он и подписал соответствующий закон. Половина страны восприняла такое решение, другая – нет. Впрочем, Виктора Федоровича это не волновало. После того, как отметили праздник со страшным скандалом и драками – суд признал, что закон - неконституционный.

Я бы очень хотел ошибаться, но за последние годы не услышал в выступлениях лидеров рейтинговых партий в СМИ ни одного призыва к историческому примирению украинцев, пониманию и уважению. Не увидел разработанной концепции развития исторической науки, которая служила бы интересам украинской государственности, а не интересам соседних государств или определенной части электората. Убежден, что их нет лишь потому, что когда кто-то выступит с такими призывами, то потеряет значительный процент своих избирателей, а это для них не выгодно. Ведь легче заявить о поддержке Бандеры, УПА, Сталина, всего советского, или наоборот – не поддержке, и уже этим получить определенный процент благосклонности избирателей, чем обременять себя мыслями и программами о создании целостной украинской нации.

Определенный покой в обществе может появиться только после того, как будет четкая государственническая позиция по этому поводу, которая в известной мере будет учитывать интересы обоих лагерей. Думаю, после этого у одних отпадет потребность вывешивать баннеры с портретами и надписями: «Бандера - наш Герой!!!», а у других - стремление их уничтожить.

Владимир Гинда, историк