Наибольшие проблемы из-за ливней возникли в Киеве на трех улицах

Наибольшие проблемы с водоотводом в Киеве в минувшие выходные из-за сильных ливней возникли на улицах: Богатырская, Изюмская, Братиславская.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор», на вышеупомянутые улицы выезжали гидротехнические службы с передвижными насосными станциями и илососами. Приняты меры по устранению выявленных недостатков для обеспечения работы коллекторов на всех улицах города, в первую очередь, в заниженных местах. Также выполнены работы по очистке приямков в смотровых колодцах и дождеприемниках от наносов песка, ила и посторонних предметов.

В то же время, отмечают в КК «Киевавтодор», в результате неблагоприятных погодных условий появились просадки, разрушения покрытия, ямочность на автодорогах. Учитывая этот факт, коммунальными предприятиями корпорации организованы работы по текущему (мелкому) ремонту покрытий на поврежденных участках.

В «Киевавтодоре» напомнили, что отвод поверхностного стока на территории столицы осуществляется за счет сети дождевых коллекторов протяженностью 795 км. Прием дождевых вод непосредственно обеспечивается 25 тыс. 600 дождеприемниками.

Эксплуатацией и текущим содержанием гидротехнической хозяйственной инфраструктуры занимается гидротехническая служба коммунальных предприятий корпорации, которая насчитывает около 80 работников и обеспечена 72 единицами специальной техники.

Следует отметить, что во время долговременных осадков загрязнение проезжей части улиц значительно увеличивается из-за смыва дождевой водой почвы из газонов, дворов, строительных площадок и т.п. При этом значительная часть этой массы грязи замусоривает систему закрытого ливнестока и сами ливнеприемные колодцы.

В период интенсивных дождей, которые наблюдаются сейчас, гидротехническая служба работает в круглосуточном режиме и, при необходимости, усиливается работниками, которые заняты в других сферах производства.

В «Киевавтодоре» призывают водителей быть особо внимательными на дорогах в условиях значительного увлажнения дорожного покрытия и ухудшения видимости.