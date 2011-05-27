Литвин выразил соболезнования родным погибших в Подмосковье

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН направил телеграмму соболезнования председателю Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Борису ГРЫЗЛОВУ в связи с многочисленными жертвами автоаварии, которая произошла в Подмосковье.

Об этом говорится в сообщении Информационного управления аппарата ВР.

"Народные депутаты Украины с глубокой скорбью восприняли весть о многочисленных человеческих жертвах в результате дорожно-транспортной аварии на автотрассе "Дон", - говорится в телеграмме.

В.ЛИТВИН от имени Верховной Рады Украины и от себя лично выражает самые искренние соболезнования и поддержку родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщал УНИАН, в Подмосковье в результате столкновения автобуса с «КамАЗом» погибли 11 человек. ДТП произошло на 107-м километре трассы М-4 «Дон» Ступинского муниципального района приблизительно в 4.00 27 мая. В результате столкновения автобус загорелся. В автобусе находилось 22 человека. Из них: восемь выбрались из автобуса сами, четверо госпитализированы в ЦРБ города Ступино.