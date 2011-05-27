Ужасное ДТП под Москвой: 10 пассажиров автобуса сгорели заживо
09:22, 27 мая 2011Мир
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Neoplan врезался в КамАЗ
В Подмосковье в результате столкновения автобуса с «Камазом» погибло 10 человек.
Как сообщили УНИАН в главном управлении МЧС по Московской области, ДТП произошло на 107-й км трассы М-4 «Дон» Ступинского муниципального района примерно в 4.00.
«В автобусе находилось 22 человека. Из них: 8 человек покинули автобус самостоятельно, 4 человека госпитализированы в ЦРБ г. Ступино, погибло 10 человек, личности которых устанавливаются. Водитель грузового автомобиля «Камаз» не пострадал», - говорится в сообщении.
Установлено, что произошло попутное столкновение - автобус «Neoplan» врезался в грузовой автомобиль, двигались в сторону Москвы. В результате столкновения автобус загорелся.
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