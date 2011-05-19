В Ковеле горело девятиэтажное общежитие

В Ковеле Волынской области горело девятиэтажное общежитие промышленно-экономического колледжа. Эвакуировали около 20 студентов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС.

Как говорится в сообщении, сигнал о бедствии поступил дежурному персоналу общежития от системы пожарной сигнализации. На место пожара прибыли три автомобиля. Спасатели проверяли все комнаты на наличие людей. Совместными усилиями спасателей и дежурного персонала общежития с пятого и шестого этажей здания, заполненных дымом, эвакуировали студентов.

Над выяснением всех обстоятельств ЧП на месте происшествия работает специально созданная комиссия.

Наиболее вероятной причиной пожара рассматривается короткое замыкание электросети. Огонь уничтожил телефонные и телевизионные кабели. В результате возгорания никто не пострадал, а сумма ущерба устанавливается.