Работники госавтошколы присвоили более 0,5 млн. грн.

Органами прокуратуры Донецкой области возбуждено уголовное дело против работников государственной автошколы по факту присвоения ими госимущества в особо крупных размерах – на сумму более 0,5 млн. грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Согласно сообщению, должностные лица структурного подразделения «Автомобильная школа» областного государственного учебного комбината на протяжении двух лет преднамеренно, по предварительному сговору группой лиц присваивали денежные средства, которые поступали в кассу учреждения от учеников в качестве уплаты за учебу. В целом должностные лица присвоили средств на сумму 532 тыс. грн.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По этой части статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Дело расследует прокуратура города Горловки.