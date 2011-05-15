Сегодня в Донецке Парад невест и театрализованная регистрация брака

15 мая в Донецке состоится праздничное мероприятие – «Парад Невест», приуроченное ко «Дню семьи», а также театрализованная регистрация брака.

Как передает кореспондент УНИАН, по сообщению пресс-службы горсовета, это мероприятие социально-рекламного характера, главной задачей которого, является пропаганда в обществе основных семейных ценностей и понятий, таких как: брак, замужество, материнство, создание новой здоровой семьи, рождение ребёнка, сохранение семейного очага.

По мнению организаторов парада, участие в данном мероприятии «пробуждает в девушках желания быть невестой, женой, матерью, дарить тепло и быть любимой».

В праздничной программе мероприятия предусмотрено торжественное шествие невест, которое начнется возле здания Донецкого горсовета в парке «Кованых - фигур» у кованого символа этого парада – журавля, там же будет проведен обряд обвязывания лентами.

Затем невесты пройдут к Спасо-Преображенскому Кафедральному Собору и к Донецкому областному театру оперы и балета им. Соловьяненко, где состоятся их фотосессия.

Потом невесты по центральной улице им. Артёма пройдут к памятнику Пушкину, где на бульваре им. Пушкина под открытым небом будут установлены ЗАГСы. Там состоится театрализованная роспись всех желающих.

После официальной части «Парада Невест» состоится музыкальная программа и праздничный концерт с участием артистов и самих невест. Здесь же пройдет конкурс массовых поцелуев.

Организаторы праздника также наметили в рамках этого парада провести конкурсно-игровую программу для воспитанников детских домов с вручением им подарков от участников и спонсоров.

В завершении после торжеств у памятника Пушкину, продолжится торжественное шествие невест и всех участников парада и горожан по бульвару имени Пушкина до здания Донецкого городского совета.

В пресс-службе горсовета отметили, что в этом году участие в «Параде невест» примут около 80 прекрасных девушек, которые «будут символизировать любовь, семью и счастье».