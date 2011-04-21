Погибший депутат зарегистрировался для голосования в Верховной Раде

19 апреля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял участие в церемонии прощания с народным депутатом от Партии регионов Николаем Лисиным. Как сообщает пресс-служба Президента, В.ЯНУКОВИЧ почтил память Н.Лисина минутой молчания, выразил соболезнования его родным и близким.

А 20 апреля Николай Лисин, который в ночь на 17 апреля погиб в ДТП, снова зарегистрировался на заседании парламента. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Верховной Рады.

21 апреля Верховная Рада досрочно прекратила полномочия Николая Лисина ("за" проголосовали 276 народных депутатов). Депутатские полномочия были прекращены в связи с его смертью.

Как сообщал УНИАН, депутат Н.Лисин (1964 года рождения) погиб в Киеве в ночь на 17 апреля. По данным милиции, он, двигаясь на автомобиле "Lamborghini gallardo", по неизвестным причинам совершил наезд на бордюрный камень, после чего автомобиль, потеряв управляемость, выехал на зеленую зону, где наехал на рекламную конструкцию АЗС. От полученных травм Н.Лисин скончался на месте происшествия.