Украинцы больше всего поддерживают армию, местную власть и Януковича, менее всего - суды

Украинцы больше всего поддерживают деятельность армии, местной власти и Президента Украины, менее всего - судов и прокуратуры.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического исследования Центра Разумкова.

В частности, полностью поддерживают деятельность Президента Украины 11,3% опрошенных, отдельные его мероприятия - 35,5.

Деятельность Верховной Рады Украины полностью поддерживают 5,3%, отдельные мероприятия - 31,7%.

Деятельность правительства Украины полностью поддерживают 6,5% опрошенных, отдельные мероприятия -33,9%.

Исследования показали самый высокий уровень поддержки украинцами деятельности органов местного самоуправления: соответственно 12,6% и 44,2%.

Деятельность райгосадминистраций поддерживают полностью 8,3%, отдельные мероприятия - 40,7%, облгосадминистраций - 6,9% и 40,5%.

Сравнительно высокий уровень поддержки опрошенные выразали армии - 16,1 и 38,0 процентов соответственно.

Наименьшую же поддержку у украинцев находят суды и прокуратура. Так, деятельность судов полностью поддерживают лишь 4,2%, отдельные мероприятия - 25,6%.

Органы прокуратуры поддерживают 6,2% украинцев, отдельные мероприятия - 27,9%.

Социологическая служба Центра Разумкова констатирует дальнейшее снижения уровня поддержки деятельности политиков, представляющих действующую власть.

В частности, уровень полной поддержки деятельности Виктора ЯНУКОВИЧА составляет 10,6%, а не поддержки - 49,0%.

Деятельность премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА полностью поддержали 5,3% респондентов, не поддержали - 60,1%. Деятельность вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО полностью поддержали 7,9% респондентов, не поддержали - 50,1%. Деятельность председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА полностью поддержали 3,6% респондентов, не поддержали - 64,6%.

В апреле 2011 года уровень полной поддержки деятельности лидера партии "Батькивщина" Юлии ТИМОШЕНКО составил 9,6%, а не поддержки - 60,2%. Деятельность Арсения ЯЦЕНЮКА полностью поддержали 9,8% респондентов, не поддержали - 46,0%.

Общий уровень протестных настроений населения не повысился по сравнению с февралем, однако немного выросло число граждан, готовых принять участие в законных акциях протеста по экономическим причинам.

*** Социологическая служба Центра Разумкова проводила социологическое исследование с 1 по 5 апреля 2011 года при участии 2009 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, Киеве и АР Крым. Опрос проводился в 132 населенных пунктах (79 городских и 53 сельских). Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.