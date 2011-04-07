Поезд Харьков-Львов сбил монтеров ж/д путей

Вчера в 10.20 неподалёку от села Коломье Славутского района Хмельницкой области на железнодорожной перегонке Славута – Старый Кривин пассажирский поезд №111 сообщением «Харьков-Львов» совершил наезд на монтеров путей.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в результате один человек погиб, а еще один пострадал.

Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Задержки движения поездов не было.

По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.