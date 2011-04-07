Поезд Харьков-Львов сбил монтеров ж/д путей
09:35, 07 апреля 2011Разное
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Один погиб, второй ранен
Вчера в 10.20 неподалёку от села Коломье Славутского района Хмельницкой области на железнодорожной перегонке Славута – Старый Кривин пассажирский поезд №111 сообщением «Харьков-Львов» совершил наезд на монтеров путей.
Как сообщает пресс-служба МЧС, в результате один человек погиб, а еще один пострадал.
Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.
Задержки движения поездов не было.
По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.
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