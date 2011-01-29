Ученик «заминировал» школу, потому что не хотел идти на зарубежную литературу

Милиция установила личность сообщившего о заминировании винницкой школы 35, им оказался 12-летний ученик этой же школы.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

По сообщению, мальчика опросили в присутствии его мамы.

Он объяснил, что в тот день не хотел идти на урок зарубежной литературы, потому что не подготовил домашнее задание. После того, как позвонил с мобильного на «102», он с восторгом наблюдал через окно из соседнего магазина, как к «взрывоопасному» месту съезжаются службы оперативного реагирования милиции, скорая помощь, работники МЧС.

Заведомо неправдивое сообщение о подготовке взрыва или других действий, которые грозят гибелью людей или другими тяжелыми последствиями, подпадает под ст.259 Уголовного кодекса Украины. Уголовная ответственность за такого рода преступление наступает с 16 лет.

Поэтому ответственность за ложное сообщение будут нести его родители, которым придется возмещать нанесенный ущерб.

Как сообщал УНИАН, 28 января 2011 года в Виннице из-за ложного сообщения о заминировании из общеобразовательной школы №35 было эвакуировано 955 учеников.