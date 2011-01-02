Во Львовской области за рулем грузовика умер гражданин Македонии

На автотрассе Киев-Чоп, в Пустомитовском районе Львовской области во время движения скончался за рулем 49-летний водитель автомобиля «ДАФ», гражданин Македонии.

Как сообщил УНИАН источник в ГУ МВД Украины во Львовской области, в Пустомитовский райотдел милиции от бригады скорой помощи поступило сообщение о том, что на автотрассе Киев-Чоп умер 49-летний гражданин Македонии, который 22 декабря пересек венгерско-украинскую границу вместе с 51-летним напарником, также гражданином Македонии.

Выехав на место происшествия, следственно-оперативная группа установила, что 49-летний мужчина, управляя автомобилем «ДАФ», который принадлежит македонской фирме «RSVE SPED», доставив медикаменты в города Киев и Донецк, возвращался в Македонию.

Вблизи села Ямполь Пустомитовского района Львовской области во время движения иностранец скончался за рулем грузовика.

Ведется расследование.