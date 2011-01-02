В Киеве из-за взрыва фейерверка погиб мужчина

В субботу вечером в Святошинском районе Киева в результате взрыва фейерверка погиб 30-летний мужчина.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, 1 января около 22:00 в дежурную часть Святошинского райуправления милиции столицы поступило сообщение о том, что после взрыва фейерверка на стадионе одной из школ остался лежать пострадавший.

На место выехала следственно-оперативная группа и наряд патрульно-постовой службы. Стражи порядка выяснили, что 30-летний местный житель в компании со своими приятелями пришли на спортивную площадку запускать фейерверк. Свидетели утверждают, что потерпевший был в состоянии алкогольного опьянения и не отошел на безопасное расстояние. Во время пиротехнического взрыва мужчина получил травму головы, от чего, вероятно, и погиб.

По данному факту проводится проверка.