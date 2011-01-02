Взрывом памятник Сталину полностью уничтожен (фото)

В Запорожье в новогоднюю ночь произошел взрыв на территории Запорожского обкома КПУ, в результате которого был полностью разрушен памятник Сталину.

Взрывом также выбило оконные стекла на фасаде и повреждено само здание.

Милиция возбудила уголовное дело, квалифицировал действия злоумышленников как «преднамеренное уничтожение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом» (ч.2 ст.194 Криминального кодекса Украины).

Это уже второе за последние дни покушение на бюст Сталину: 28 декабря неизвестные записали на видео, как ночью памятнику срезали голову электропилой. Представители обкома КПУ отрицали наличие такого повреждения.

Фото Александра Прилепы / УНИАН