Тараканов из Украины конфисковали в доход Российского государства

Судебные приставы подарили Белгородскому зоопарку 1930 мраморных и 90 гигантских тараканов, а также 30 волнистых попугайчиков, сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт Федеральной службы судебных приставов.

Тараканы в количестве 2020 штук были изъяты у гражданина Украины, проводника поезда Харьков - Москва в феврале 2010 года. Попугайчиков нелегально перемещал через границу россиянин. Его задержали в электричке Казачья Лопань - Наумовка в апреле того же года.

Решением Свердловского районного суда Белгорода и тараканы, и попугайчики были конфискованы в доход государства.

Сотрудники зоопарка были рады принять от судебных приставов-исполнителей такой дар на безвозмездной основе, подчеркивается в пресс-релизах. Кто ухаживал за тараканами и птицами во время судебного разбирательства, не уточняется.

Передача конфиската состоялась еще 22 декабря 2010 года. На сайте УФССП по Белгородской области попугайчикам и тараканам посвящены отдельные сообщения.

Мраморные тараканы могут достигать в длину трех сантиметров, а гигантские тараканы-блаберусы - 9 сантиметров. Оба вида встречаются в Южной Америке.