Женщина сломала голову шестимесячному сыну, переодевая его

Во Львовской области возбуждено уголовное дело по факту убийства по неосторожности 32-летней женщиной своего шестимесячного сына.

Как сообщили УНИАН в ГУ МВД Украины во Львовской области, в Городоцком районе Львовской области жительница села Суховоля во время переодевания сына в постели сломала ему основание черепа, что повлекло смерть младенца.

Уголовное дело возбуждено по ст. 119 ч.1 Уголовного кодекса Украины.