В Краматорске 15-летнего парня загрызла стая бродячих собак?

В Краматорске Донецкой области обнаружены останки подростка, пропавшего 4 месяца назад, пишет местная газета «Восточный проект».

Согласно сообщению, 6 декабря в Краматорский горотдел милиции обратился мужчина, который обнаружил в районе водоема за поселком Ясногорка обглоданные человеческие кости.

Прибывшие на место находки сотрудники милиции установили по одежде и мобильному телефону, что останки принадлежат 15-летнему местному подростку. Он пропал еще 5 августа 2010 года, когда ушел из дома. Установить обстоятельства смерти подростка сейчас практически невозможно, поскольку собаки оставили от тела одни кости. Выдвигается версия, что на него напала свора бродячих собак, пишет газета.