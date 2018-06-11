На Шулявке появились мародеры

Сегодня в районе станции метро «Шулявская» царит стойкий запах плавленой пластмассы. На земле не убранное разбитое стекло, опаленные кроссовки, киоск, еще вчера торговавший собачим кормом, высыпал свои сухие разноцветные внутренности на прохожую часть. В другой лавочке изготовлялись ключи, но вчерашнее ЧП показало, что огню подвластно и железо: целые ряды заготовок стали каплями металла. На месте события неторопливо трудятся люди – в основном это рабочие, расчищающие завалы. Вьетнамские торговцы уносят стопки обгоревших джинсов; из-под черных завалов там, где еще вчера было рабочее место, продавщица достает несколько пар сохранившихся носков.

Но попадается тут и совсем другая публика. Повсюду на территории, торговавшей тем, что у нас деликатно называют товарами из Европы, с блуждающими глазами копошатся те, кто выискивает еще годные в быту вещи. Один мужик облюбовал почти целые ботинки, его «коллега», присмотрев себе слегка подпаленный кошелек, энергично спрятала его в своей сумке. Другая женщина пытается ее остановить:

– Что вы там ищете, это моя точка, – говорит продавщица, но потом отчаянно машет рукой. – Да ладно, берите все. Уже не жалко.

Главный печальный итог пожара: несколько десятков, а то сотен человек осталось без работы. Среди них – группа иорданцев.

– Мы хотели помочь охране потушить пожар, – говорит один из них, представившийся Саидом. – Но нам не дала милиция. Ждали пожарных, но пока они приехали, уже многое сгорело. Всё взрывалось, павильоны горели со скоростью света. Был бы огнетушитель, можно было бы что-то сделать. Приехало двадцать четыре «пожарки». Тушили сверху, с моста, а я говорю, блин, как тушить сверху, если горит изнутри. И вода у них быстро кончилась.

– Пожар начался совершенно внезапно, – говорит Ольга Петровна. – Вспыхнуло со стороны кафе, от здания метро. Сразу зацепило второй этаж, и пошло-поехало.

До вчерашнего дня Ольга Петровна торговала нижним бельем, но интимные кружева в считанные минуты оказались пищей для огня. Теперь у нее одна забота – куда дальше пойти работать.

Люди, проходящие мимо сожженного рынка, ругают власти и правоохранительные органы: «Это ведь уже не первый раз горит. И будет еще гореть, ведь даже не посадили никого за прошлое». Конечно, сейчас трудно кому-либо доказать, что произошедшее не было умышленным поджогом, но у нас сложилось именно такое впечатление, ведь пламя вспыхнуло, когда там еще было полно людей. Хотя нам как неспециалистам трудно сказать, когда именно лучше поджигать рынки. МЧС заявило, что начало пожара следует искать в торговых палатках ПП «Ольга+М», откуда огонь распространился на ряды рынка «Каштан” (ООО «Амаркорд-Алекс”) и кафе «Реми».

Словом, ясно только то, что огонь пошел со стороны здания метро, но вот относительно того, где именно он зародился, возникают разночтения. Одни говорят, что сначала загорелось кафе «Релакс» на втором этаже здания метрополитена, другие утверждают, что «сами видели, как вспыхнул костер возле здания магазина «Ткани». И все будто началось с того, что местные продавцы по установившейся привычке сжигали мусор в коробке рядом с ларьками. Мы зашли в «Ткани»: магазин оказался практически нетронутым «красным петухом», но его поразила другая стихия. Вчера на второй этаж лили воду, и она до сих пор стекает с потолка заведения. Местные продавщицы заверили нас, что никакого мусора они в понедельник не сжигали, ведь им тоже от того, что произошло, не сладко: магазин надолго выведен из строя. Начальства в кафе «Релакс» мы на месте не обнаружили, поэтому решили оставить выяснять причины возгорания тому, кто должен этим заниматься по долгу службы.

Что же касается умышленного поджога, мы позвонили Лесю Вахнию, активисту Украинской республиканской партии – тому, кто недавно организовывал выступления против чернокожих торговцев на Шулявке.

– Это не я поджег рынок. Конечно, мы выступали против этого базара, и некоторые СМИ назвали нас расистами, но это не так. Собственно, о чем мы говорили на нашей акции? Мы говорили, что на этом рынке царит антисанитария, что там работает много тех, кто находится в Украине нелегально, что там продают гуманитарную помощь. Мы также говорили, что мост – стратегический объект, и рядом с ним подобная деятельность может привести к плачевным последствиям. И в чем мы были не правы? Правоохранительные органы могут спросить меня о произошедшем, и я жду вызова, но я тут ни причем.

Антон Зикора, фото Дмитрия Стаховского