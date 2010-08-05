Заключенные взяли под контроль вход и выход из тюрьмы
08:05, 05 августа 2010Разное
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Сообщает бразильская полиция
Бразильская полиция провела рейд в одной из тюрем Рио-де-Жанейро, чтобы расследовать заявления о коррупции среди надзирателей, сообщает Би-Би-Си. В ворота тюрьмы их впустили сами заключенные.
По заявлению полиции, в ходе рейда было установлено, что некоторые из заключенных имели также ключи от камер и контролировали вход и выход из тюрьмы. За свидания с родными они брали деньги с других заключенных.
Во время полицейского рейда в тюрьме находилось 150 заключенных и только один надзиратель. Его и арестовали.
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