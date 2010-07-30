Трехлетнего ребенка почти сутки искали в лесу

28 июля, в 18.00 возле села Борщевичи Пустомытовского района Львовской области во время отдыха с родителями в лесу заблудился трехлетний ребенок.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской ОГА, проведенными поисковыми мероприятиями, в которых было задействовано 89 человек и 14 единиц техники, в 14.45 29 июля сотрудниками районного отдела ГУ МВД Украины во Львовский области в лесу в направлении к селу Новый Ярычев Каменка-Бужского района ребенок был найден и направлен для обследования в Пустомытовскую ЦРБ.

Угрозы жизни ребенка нет.