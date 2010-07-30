В столкновении Chevrolet и Mersedes погиб мужчина

В Тернопольской области в результате столкновения легковой автомашины с микроавтобусом погиб 37-летний мужчина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в городе Бучач при участии автомобилей Chevrolet Lacetti и Mersedes-Benz Sprinter. В результате столкновения пассажир легковой автомашины умер на месте аварии, еще двое пострадавших, в том числе и водитель Chevrolet получили травмы. Они доставлены в отделение интенсивной терапии Бучачской районной больницы.