На месте вырубки деревьев в Харькове нашли могилы солдат вермахта

Останки человеческих тел, которые найдены в Харькове на месте вырубки деревьев в парке имени Горького, могут принадлежать солдатам Вермахта.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила ответственный секретарь областной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны Нина ЛАПЧИНСКАЯ.

По словам Н.ЛАПЧИНСКОЙ, сегодня она разговаривала с представителями Немецкого народного союза (ННС) по уходу за военными захоронениями Ульрихом ШРАДЕРОМ и Виктором СТАРЧЕНКО, которые отреагировали на событии в Харькове.

Н.ЛАПЧИНСКАЯ сообщила, что, по данным В.СТАРЧЕНКО, в 1990-х годах на месте нынешней вырубки в парке имени Горького проводились работы по эксгумации массовых захоронений погибших солдат немецкой армии. Работы не были завершены из-за запрета проводить раскопки в этом месте, поскольку, как утверждали власти, здесь проходит линия правительственной связи.

По словам Н.ЛАПЧИНСКОЙ, в парке имени Горького находилось кладбище немецких солдат, и об этом «есть фотодокументы в Харьковском историческом музее».

Она отметила, что представители ННС выразили убеждение, что «это останки немецких солдат», и завтра в Харькове планируют составить «документальные свидетельства» об этом.

По словам Н.ЛАПЧИНСКОЙ, власти Харькова проинформированы о событиях.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 июля, в Харькове на месте вырубки деревьев в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького найдены останки человеческих тел.

Справка УНИАН. За годы независимости Украины в харьковском Лесопарке, который прилегает к парку имени Горького, в одном из кварталов были найдены останки нескольких тысяч репрессированных и расстрелянных во времена тоталитаризма украинских граждан и польских офицеров. На этом месте было обустроено украинско-польское кладбище.