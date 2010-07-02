В Броварах австрийский благотворительный фонд открыл СОС-Детский Городок

В Броварах (Киевская область) австрийская международная благотворительная организация SOS Kinderdorf International открыла первый в Украине СОС-Детский Городок.

Об этом сообщил УНИАН партнер адвокатского объединения «АКТИО», которое оказывает бесплатную юридическую помощь этому проекту, Виталий СЕРДЮК.

“Несмотря на размах деятельности фонда, в Украине его встретили прохладно, регистрировать благотворительный фонд Минюст, используя любой формальный повод, отказывался. На каждом этапе фонд встречал препятствия, но, несмотря на это, команда благотворительной организации добилась своего”, - сказал В.СЕРДЮК.

Строительство первого в Украине СОС-Детского Городка продолжалось три года, и на его сооружение было потрачено 2 млн. евро. Средства собирали девять крупных промышленных компаний и тысячи рядовых граждан Швеции. Часть средств была получена от Национальной ассоциации SOS Исландии и от благотворительной кампании, проведенной SOS Kinderdorf International совместно с FIFA во время чемпионата мира по футболу 2006 года. Кроме того, к этой инициативе приобщился ряд украинских компаний, которые на протяжении 2006-2010 гг. поддерживали детей.

Уже сейчас в городке проживают 9 СОС-семей с 42 детьми. Инфраструктуру городка в Броварах составляют 13 домов, рассчитанных на 84 ребенка. Кроме жилых домов, здесь есть административное здание с актовым залом, где проводятся торжества, а также стадион, детские площадки, гостевой дом и дом директора городка, где он будет жить со своей семьей. Общая площадь городка - 3 га. Рядом расположены школы и детские садики, поликлиника и почта. Все дома в городке уже оборудованы мебелью и бытовой техникой.

«Мне очень приятно, что на карте мира появился еще один Детский Городок СОС - в Броварах. Это значит, что наш мир стал более светлым и более добрым на 42 детских улыбки», - сказал президент международной благотворительной организации SOS Kinderdorf International Гельмут КУТИН на открытии городка.

В свою очередь, директор международной благотворительной организации “Благотворительной фонд “СОС-Детский Городок” в Украине” Андрей ЧУПРИКОВ отметил: «Три нелегких года мы преодолевали преграды на пути создания первого в Украине СОС-Детского Городка. За это время наша организация получила признание на государственном уровне как максимально приближенная к семейной модели воспитания сирот, которая служит самой лучшей средой для социализации детей, потерявших родителей, и их адаптации к полноценной жизни в обществе в будущем».

Кроме того, организация «СОС-Детский Городок» планирует расширение “СОС-семьи” до 13 семей с 84 детьми в 2011 году. Кроме Киевской области, в планах международной благотворительной организации развитие программ СОС-Детских Городков в Луганске, Крыму и Запорожье.

*** SOS Kinderdorf International была основана в 1949 году в Имсте (Австрия) и является одной из крупнейших международных неправительственных благотворительных организаций, защищающей интересы и права обездоленных детей в 132 странах на всех континентах мира. В каждой стране организация тесно сотрудничает с органами государственной власти, общественными организациями, партнерами и спонсорами.

На международном уровне SOS Kinderdorf International работает в двух основных направлениях. Первое из них – это забота о детях, которые остались без родительской опеки, благодаря созданию для них настоящих семей, а второе – предотвращение социального сиротства и укрепление социально слабых семей. Работая в первом направлении, организация создает СОС-Детские Городки, в которых проживают Сос-семьи.

СОС-городки формируют отдельные двухэтажные дома со всеми необходимыми для жизни условиями, в которых проживают СОС-семьи. В таких СОС-городках дети могут жить с рождения до 14-18 лет, после чего они переселяются в Молодежный дом. Там живут юноши и девушки, которые учатся в университете или работают. Неотъемлемой составляющей каждого СОС-городка является СОС-мама, СОС-братья и сестры, дом и сообщество.

Сейчас в мире действует 458 СОС-Детских Городков и 359 СОС-Молодежных домов, которые стали домом для 65 776 сирот и позволили им жить в условиях семейной заботы и защищенности. Свыше 130 тыс. детей посещают детские садики, школы и развивающие центры, и приблизительно 620 тысяч человек получают помощь в СОС медицинских и социальных центрах.

Кроме того, «СОС-Детские Городки» оказывают помощь пострадавшим во время стихийных бедствий, военных действий и других чрезвычайных ситуаций.

«СОС-Детский Городок» - единственная благотворительная организация в Украине, которая работает в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины «Об утверждении Типового положения о СОС-Детском Городке», которое признает на государственном уровне модель воспитания СОС как максимально приближенную к семейной. Сегодня в рамках этой программы помощь получают 535 детей.