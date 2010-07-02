ЧМ-2010: букмекеры ставят на латиноамериканцев, но...
...у европейцев есть шанс на полуфинал
Сегодня начинается четвертьфинальный этап ЧМ-2010, в котором четыре представителя Южной Америки встречаются с тремя командами из Европы и Ганой. Насколько вероятно, что полуфинал станет сугубо латиноамериканским?
Фаворит старейшей букмекерской конторы William Hill - Бразилия: на победу Нидерландов ставки принимаются 16:5, на ничью (в основное время) 11:5, победу Бразилии 19:20).
Букмекеры также уверены в победе Уругвая над Ганой: 21:20 - 21:20 - 3:1 и Аргентины над Германией: 11:8 - 2:1 - 9:4
"Слабое звено" континента - Парагвай, играющий против Испании: 7:1 - 3:1 - 4:9.
Напомним, что на этап 1/4 финала вышли:
Уругвай - Гана, Нидерланды – Бразилия. Матч 2 июля.
Аргентина – Германия, Испания - Парагвай. Матч 3 июля