Парламент запретил парковщикам брать деньги с инвалидов

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О внесении изменения в статью 30 Закона Украины «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине» относительно бесплатной стоянки транспортных средств для инвалидов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 304 народных депутата из 370, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается, что владельцы специально оборудованных или отведенных площадок для парковки обеспечивают выделение и обустройство в пределах площадок мест для бесплатной парковки легковых автомобилей, которыми управляют инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, члены их семей, которым в соответствии с порядком обеспечения инвалидов автомобилями передано право управления автомобилем, и законные представители недееспособных инвалидов или детей-инвалидов, которые перевозят инвалидов (детей-инвалидов) с поражением опорно-двигательного аппарата, а также для бесплатной парковки транспортных средств, принадлежащих предприятия, учреждениям, организациям общественных организаций инвалидов и сферы социальной защиты населения и перевозящих инвалидов (детей-инвалидов) с поражением опорно-двигательного аппарата. Количество мест для бесплатной парковки составляет не менее 10 процентов общего количества мест на специально оборудованных или отведенных площадках для парковки, но не менее одного транспортного средства с обозначением этих мест дорожными знаками и соответствующей разметкой.

Места для бесплатной парковки транспортных средств, указанных в части шестой этой статьи, также выделяются на специально оборудованных или отведенных площадках возле всех административных зданий – владельцами этих зданий, на автомобильных дорогах и улицах – органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с обозначением этих мест дорожными знаками и соответствующей разметкой.

На всех автостоянках, независимо от формы собственности, которые являются субъектами хозяйственной деятельности или принадлежат этим субъектам, где предоставляются услуги по хранению транспортных средств, которые принадлежат гражданам (кроме автостоянок – гаражных кооперативов), обустраиваются места для бесплатного хранения (за счет средств местных бюджетов) транспортных средств, указанных в части шестой этой статьи. Количество мест на автостоянке для бесплатного хранения транспортных средств устанавливается по представлению органа местного самоуправления в соответствии с потребностью с обозначением этих мест дорожными знаками и соответствующей разметкой.

Порядок предоставления льгот владельцам транспортных средств, указанных в части шестой этой статьи, на бесплатную парковку на специально оборудованных или отведенных площадках для парковки и на бесплатное хранение на автостоянках, которые предоставляют услуги по хранению транспортных средств (кроме автостоянок – гаражных кооперативов), определяется Кабинетом министров Украины. Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.