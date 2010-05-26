В Запорожской области в ДТП погибли две женщины
09:58, 26 мая 2010Разное
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Перевернулся автомобиль «Лексус»
В Запорожской области из-за превышения скорости перевернулся автомобиль «Лексус». Погибли два человека.
Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Запорожской облгосадминистрации, авария произошла на автотрассе Борисполь – Днепропетровск – Запорожье вчера в 9.20.
Водитель автомобиля "Лексус" - женщина 1955 г.р., превысила скорость. В результате автомобиль перевернулся, погибли водитель и пассажир - женщина 1959 г.р.
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