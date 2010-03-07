Гурченко, Роговцева и Матвиенко - "Королевы успеха" (фото)
12:43, 07 марта 2010Разное
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Церемонию провел Леонид Кравчук
В Киеве состоялась торжественная церемония награждения победительниц Национального рейтинга успешных женщин “Королева успеха”.
Цель рейтинга - отметить женщин, которые своим жизненным, творческим, профессиональным успехом открывают Европе и миру лицо Украины.
Коронация ”Королев успеха” проводится ежегодно в Киеве в канун Международного женского дня.
По традиции ”Корону успеха” вручают наиболее знаменитые и популярные мужчины Украины.
|Ольга Сумская, Леонид Кравчук и Людмила Гурченко
|Леонид Кравчук и Ада Роговцева
|Нина Матвиенко
Фото Дмитрия Куприяна / УНИАН
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