«Борисполь» обещают открыть до 14.00

Начало возобновления работы аэропорта «Борисполь» перенесено на 14.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявляется в аэропорту.

Как уточнил УНИАН начальник аэропортовой смены, идет расчистка аэродрома от снега, работы планируется завершить после обеда. В то же время, по его словам, «погодные условия не совсем нормальные: сильный боковой ветер». Сколько рейсов отменено и отложено, он не смог сказать.

Напомним, ранее Министерство транспорта и связи сообщало, что аэропорт начнет работу в 12.00.

Международный аэропорт «Борисполь» закрыт с 19.50 28 декабря из-за сильного снегопада.