«Борисполь» обещают открыть до 14.00
12:30, 29 декабря 2009Разное
2073
Аэропорт закрыт со вчера
Начало возобновления работы аэропорта «Борисполь» перенесено на 14.00.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявляется в аэропорту.
Как уточнил УНИАН начальник аэропортовой смены, идет расчистка аэродрома от снега, работы планируется завершить после обеда. В то же время, по его словам, «погодные условия не совсем нормальные: сильный боковой ветер». Сколько рейсов отменено и отложено, он не смог сказать.
Напомним, ранее Министерство транспорта и связи сообщало, что аэропорт начнет работу в 12.00.
Международный аэропорт «Борисполь» закрыт с 19.50 28 декабря из-за сильного снегопада.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter