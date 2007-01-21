На ремонт единственной подводной лодки уже потрачено 37 млн. грн.

На ремонт подводной лодки „Запорожье”, который в этом году должен быть завершен, уже истрачено свыше 37 млн. грн., из них почти 19 млн. грн. - на приобретение аккумуляторной батареи, срок действия которой ограничен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью местной телекомпании “Бриз” заместитель командира эскадры разнородных сил ВМС Украины, капитан 1 ранга Анатолий ЮГОВ.

В частности, по его словам, на сегодня техническая готовность лодки составляет около 68%. Как прибавил А.ЮГОВ, около 70% материальной части находится сейчас в цехах завода: “Она уже отремонтирована и готова для установки на подводной лодке”.

Капитан 1 ранга сообщил, что завершить ремонт подводной лодки планируется в 2007 году. “Я надеюсь, что в 2007 году “Запорожье” выйдет из ремонта, потому что и гарантийный срок аккумуляторной батареи тоже, как говорят, не вечный: 27 января исполнится четыре года, как она находится на береговом содержании”, - отметил А.ЮГОВ.

По его словам, на этот год запланировано финансирование ремонта лодки в размере около 4 млн.грн. В то же время, как отметил он, “если финансирование будет осуществляться своевременно, то ремонт будет производиться”. “В настоящее время ремонт находится под четким контролем Генерального штаба Вооруженных Сил Украины”, - уточнил заместитель командира эскадры.

Говоря о последующей судьбе „Запорожье”, А.ЮГОВ выразил надежду, что лодка все же останется в составе Украинского флота, “поскольку без подводной лодки нет четкой отработки надводных, противолодочных кораблей, противолодочной авиации”. “А затем, Украина - морское государство, и мы должны гордиться этим”, - отметил флотский офицер.

Отвечая на вопросы, какие страны хотели бы приобрести „Запорожье” он отметил, что в свое время субмарину хотела купить Индонезия. А относительно цены, по которой ее могли бы продать, А.ЮГОВ сказал, что она ему неизвестна.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО раньше заявлял, что после завершения ремонта подводную лодку „Запорожье” планируется реализовать через продажу одной из стран. В субботу, 20 января, в Севастополе состоялись торжества по случаю 36-й годовщины подъема военно-морского флага на лодке „Запорожье”, которая раньше называлась Б-435.