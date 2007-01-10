Один из российских кораблей, арестованных в Грузии, оказался украинским

Сотрудники пограничной полиции Грузии задержали сегодня днем сейнер "Грот", плавающий под российским флагом, и сейнер "Савор-2", плавающий под флагом Украины. Как сообщил журналистам руководитель пограничной полиции Грузии Бадри Бицадзе, грузинская сторона располагала информацией об их нелегальной деятельности. "Соответствующую информацию нам также предоставила служба контрразведки Грузии", - пояснил он.

По словам Б.Бицадзе, все 8 членов экипажа "Грота" являются гражданами России. Экипаж "Савор-2" представлен 10 гражданами Украины. Оба сейнера были задержаны у побережья Абхазии. Б.Бицадзе напомнил, что любая деятельность, за исключением гуманитарной, в этой зоне запрещена. "Вероятно, капитанам судов будут предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы Грузии, незаконной ловле рыбы и в нарушении правил судоходства", - сказал Б.Бицадзе.

Ранее, со ссылкой на заместителя председателя Службы госбезопасности Абхазии Нугзара Самсония, сообщалось, что в территориальных водах Абхазии вблизи от села Гагида Гальского района три грузинских военных корабля захватили два российских рыболовецких сейнера.

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