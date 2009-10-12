Легковушка врезалась в маршрутку Львов – Трускавец: трое погибших

Вчера, 11 октября, в 17.15 на автотрассе Дрогобыч - Трускавец вблизи г. Трускавца легковой автомобиль «Додж – Неон» столкнулся с рейсовым микроавтобусом соединением Львов – Трускавец «Санкйонг-Шаулинь», в котором находилось 30 пассажиров. Об этом ЗИК сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской ОГА.

В результате ДТП два пассажира легкового автомобиля погибли на месте происшествия, а третий – умер в Дрогобычской центральной районной больнице. Водитель легкового автомобиля в тяжелом состоянии госпитализирован в Дрогобычскую ЦРБ. Водитель и пассажиры маршрутного такси не пострадали.

Ведется следствие.