Легковушка врезалась в маршрутку Львов – Трускавец: трое погибших
10:52, 12 октября 2009Разное
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Ведется следствие
Вчера, 11 октября, в 17.15 на автотрассе Дрогобыч - Трускавец вблизи г. Трускавца легковой автомобиль «Додж – Неон» столкнулся с рейсовым микроавтобусом соединением Львов – Трускавец «Санкйонг-Шаулинь», в котором находилось 30 пассажиров. Об этом ЗИК сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской ОГА.
В результате ДТП два пассажира легкового автомобиля погибли на месте происшествия, а третий – умер в Дрогобычской центральной районной больнице. Водитель легкового автомобиля в тяжелом состоянии госпитализирован в Дрогобычскую ЦРБ. Водитель и пассажиры маршрутного такси не пострадали.
Ведется следствие.
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