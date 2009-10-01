Украинские депутаты примут участие в Играх парламентариев в Москве

Депутаты Верховной Рады Украины примут участие в первых Играх парламентариев стран Европы, которые начинаются сегодня в Москве и продлятся до 5 октября.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Посольства Украины в России Олег ВОЛОШИН.

По словам О.ВОЛОШИНА, делегация украинского парламента представлена 18 депутатами. Среди них - Дмитрий СВЯТАШ, Андрей ВЕРЕВСКИЙ, Валерий ПИСАРЕНКО, Равиль САФИУЛИН, Эльбрус ТЕДЕЕВ, Андрей КОЖЕМЯКИН и другие.

Согласно программе, украинские депутаты примут участие в соревнованиях по мини-футболу, которые пройдут в субботу на базе спортклуба «Динамо».

Сегодня председатель Госдумы РФ Борис ГРЫЗЛОВ заявил, что в Москву уже прибыли делегации Украины, Румынии, Венгрии и Фарерских островов. «Завтра, в первый день игр, состоится сбор капитанов команд по всем видам спорта, пройдут жеребьевка и встречи с судейской коллегией», - сказал он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий СВИЩЕВ заявил, что в рамках Европарлампиады пройдут соревнования по мини-футболу, теннису, настольному теннису, шахматам, гольфу, волейболу

По словам Д.СВИЩЕВА, приглашения отправлены всем без исключения европейским странам - членам ПАСЕ.

При этом он добавил, что для представителей парламентов европейских стран предусмотрены, кроме спортивных соревнований, также культурная программа, встречи и дискуссии с российскими парламентариями, политическими и общественными деятелями, членами правительства России по многим направлениям международного сотрудничества и общественной деятельности.