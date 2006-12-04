Медведи в Московском зоопарке не могут уснуть из-за аномально теплой погоды, которая установилась в столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу зоопарка. Специалисты отмечают, что обычно медведи впадают в спячку уже в ноябре.

Из теплых помещений выходят погулять в вольерах даже теплолюбивые животные. "Еще гуляют гривистые волки, ягуар вот выходил на прогулку", - сообщили в зоопарке. Специалисты полагают, что погулять еще могли бы и слоны, поскольку "такая погода, которая отмечается последние недели в столице, для слонов вполне нормальная". Но слонов уже переселили на "зимние квартиры", и в зоопарк они вернутся только весной.

В Москве в первую неделю декабря сохраняется плюсовая температура. Снег, выпавший в конце ноября, почти весь растаял.

Лента.ру