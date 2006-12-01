Завершено вскрытие тела Литвиненко

В Лондоне группа патологоанатомов провела вскрытие тела бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александра Литвиненко. Как заявили представители правоохранительных органов, над вскрытием работали трое патологоанатомов: один из них представлял интересы правительства, второй - семьи, а третий работал как независимый специалист. Они использовали специальные защитные костюмы в ходе проведения аутопсии.

Результаты проведенного вскрытия пока засекречены. Опубликовать их планируется через несколько дней, после того как будут завершены все обследования тела погибшего, передает Associated Press.

Отметим, что британское расследование гибели А.Литвиненко проводится в условиях строгой секретности. Накануне министр внутренних дел страны Джон Рид призвал все заинтересованные стороны, а также журналистов воздержаться от домыслов на эту тему.

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