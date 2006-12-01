Янукович ведет не туда – это предвидели все, кроме Ющенко

Почитала интервью Президента Ющенко Би-Би-Си и не знаю даже, как реагировать. Создается впечатление, что деятельность Януковича и “антикризисной” коалиции – для него полная неожиданность. Президент вот думал, что лидер донецких, став премьером, поведет Украину в светлое будущее, а коалиция будет кайфовать от внешней активности Тарасюка и внутренней – Луценко. И даже до сих пор Президент находит оправдание премьеру, а, следовательно, и себе – мол, во всем виновато окружение Януковича...

Почему, спрашивается, обычные люди, избиратели, все, кто не голосовал за донецких, предвидели, что Янукович будет вести себя именно так, как он ведет, а Президент – не знал, не думал, не гадал...

“Нужно вовлекать в консолидацию и парламент, и Президента, и Совет национальной безопасности, – говорит Президент. – Чтобы украинская политика была успешной, нужно всем консолидироваться”.

Но как консолидироваться, когда ни “антикризисные депутаты”, ни Януковичи с Азаровими и думать не хотят ни о какой консолидации. Им нужно владеть всем единолично. Разве это не понятно? И разве это не было понятно в апреле, мае, июне, июле, августе – до тех пор, пока “нашеукраинцы” с "бютовцами" и Президентом все не прохукали?

Не знаю, мог ли Президент распустить парламент – это уже дело вчерашнего дня. Слабо я верю в такую возможность и в будущем.

Но, думаю, сейчас очевидно, что заигрывать с антиукраинскими силами Президент не имеет права.

Ну как можно достигнуть понимания с людьми, которые даже Голодомор не признают, смотрят тебе в глаза и говорят – вас, хохлов, никто не уничтожал, вы сами себе вымирали...

Голосование по Голодомору – лакмусовая бумажка, показатель того, каково соотношение проукраинских и антиукраинских сил в Верховной Раде. Здоровых сил все же больше. А это значит, что не все так плохо.

Мне кажется, что Президенту таки нужно проявить жесткость. Но для этого он должен при всем народе признать свою ошибку, покаяться. Сказать: "Да, я был не прав. Проукраинским силами следовало договориться, но я не смог их объединить по таким и таким причинам. Главная причина – во мне". Народ, надеюсь, поймет. Только после этого Президент сможет действовать жестко и решительно. Признать публично, что власть в Украине хотят захватить антиукраинские силы и пр.

А что дальше?

Не знаю. По-видимому, нужно всеми конституционными силами блокировать деятельность Верховной Рады, договориться с БЮТ и ветировать всё и вся – пусть парламент переформатируется или самораспускается. Потому что чем дальше – тем будет хуже.

Или есть другой путь?

Оксана Охримчук