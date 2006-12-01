На открытии ресторана «Космопорт» шеф-повар угостит блюдом ХХII века

10:10, 01 декабря 2006
Разное
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 1.12.2006 в  20:00 в Центре Семейного Досуга «Дивосвіт» состоится открытие тематического ресторана «Космопорт»,

На открытии будут представлены удивительные «космобоксы», космические коктейли и блюдо ХХII  века от шеф-повара.

Ресторан уникален прежде всего тем, что в его меню, впервые в Украине, представлена настоящая пища космонавтов! Интерьер ресторана – это космический порт ХХII века, попадая в который ощущаешь себя путешественником далекого будущего.

Аккредитация по телефонам:

8(067)4775938

8(039)4919360 РR-менеджер Центра Семейного Досуга «Дивосвіт» Ирина Вратарева.

 

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