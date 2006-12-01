На открытии ресторана «Космопорт» шеф-повар угостит блюдом ХХII века
10:10, 01 декабря 2006Разное
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1.12.2006 в 20:00 в Центре Семейного Досуга «Дивосвіт» состоится открытие тематического ресторана «Космопорт»,
На открытии будут представлены удивительные «космобоксы», космические коктейли и блюдо ХХII века от шеф-повара.
Ресторан уникален прежде всего тем, что в его меню, впервые в Украине, представлена настоящая пища космонавтов! Интерьер ресторана – это космический порт ХХII века, попадая в который ощущаешь себя путешественником далекого будущего.
Аккредитация по телефонам:
8(067)4775938
8(039)4919360 РR-менеджер Центра Семейного Досуга «Дивосвіт» Ирина Вратарева.
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