Как автомобиль Никсона, Брежнева и Щербицкого доехал до Тернополя

В Тернополе на Театральной площади проходит выставка ретроавтомобилей.

Как сообщил УНИАН организатор выставки, основатель местного автоклуба “Ретро-кортеж” Тарас ДЕМКУРА, всего в коллекции клуба 12 эксклюзивных старинных машин.

Самым старым является “Опель-адмирал” 1933 года выпуска. Главной же изюминой коллекции Т.ДЕМКУРА называет “Ягуар”, на котором когда-то ездил Президент США Ричард Никсон. Впоследствии он подарил этот автомобиль Леониду Брежневу, тот спустя некоторое время – Владимиру Щербицкому, а тот – председателю колхоза в Боривском районе Тернопольской области. Т.ДЕМКУРА покупал этот автомобиль уже у последнего владельца как ржавое железо.

“Мы хотим объединить в одну структуру всех владельцев и ценителей старинных автомобилей. Чтобы эта красота не стояла где-то по гаражам, а радовала глаз многим людям”, - объясняет цель создания клуба Т.ДЕМКУРА.