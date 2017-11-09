Рада одобрила проект закона о защите экономической конкуренции

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о защите экономической конкуренции, который вводит понятие малозначительности нарушения и предусматривает повышение максимального размера штрафов за нарушения экономической конкуренции.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины о защите экономической конкуренции» в первом чтении (№6723) проголосовали 239 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Председатель Комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук сообщил, докладывая по законопроекту, что он дает законные основания Антимонопольному комитету отказывать в рассмотрении заявлений компаниям, входящим в санкционный список СНБО.

«Этим законопроектом дается право антимонопольному комитету не рассматривать спам. Также, законопроектом изымаются отдельные категории действий, которые не нужны», - сказал он.

Как указывается в пояснительной записке, целью принятия проекта закона является устранение двойственности регулирования некоторых видов согласованных действий (так называемых Вертикальных согласованных действий) положениями закона, с учетом полномочий Антимонопольного комитета Украины определять типичные требования к согласованным действиям.

Согласно документу, предлагается введение в законодательство понятие малозначительности нарушения, что обеспечит органам Антимонопольного комитета Украины право на отказ в расследовании, а также на закрытие дел в отношении деяний, которые имеют формальные признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, но ощутимо не влияют на конкуренцию на рынке.

Кроме этого, законопроектом предусматривается повышение максимального размера штрафов и совершенствование порядка принудительного взыскания штрафов, наложенных комитетом, а также отмена пени за несвоевременную уплату штрафа.

Также, предлагается повысить плату за подачу заявлений о предоставлении разрешения на согласованные действия, концентрацию.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект, позволяющий Антимонопольному комитету отказывать в рассмотрении заявлений компаниям, входящим в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны.