Благотворительный фонд "Фонд Дарины Жолдак" совместно с "Новая почта" и издательством "Книголав" подарят детям 100 тысяч новых книг

«Фундация Дарины Жолдак» продолжает добрую традицию: в этом году вместе с партнерами, «Новая почта» и «Книголав», она пополнит фонды детских библиотек по всей стране новыми украиноязычными книгами.

Новая акция фонда имеет название «100.000 новых книг – детям». Ее цель — собрать средства на закупку 100 тысяч новых книг на украинском языке от лучших отечественных издательств, а также заинтересовать чтением тысячи детей.

Приобщиться к акции может каждый желающий, приобретя акционную наклейку в сети отделений «Новая почта» по всей Украине. Стоимость одной наклейки – 5 грн. Вырученные с продажи наклеек средства пойдут на закупку книг для 500 активных библиотек по всей Украине. Украсить свою посылку акционной наклейкой авторства известного украинского иллюстратора Ольги Селищевой можно уже с 1 ноября.

“В Украине почти не читают, и я уверена — это настоящая катастрофа, – говорит Светлана Павелецкая, Партнер издательства Книголав и PR директор 1+1 Медиа — Вообще, если ребенок нигде, кроме школы, не сталкивается с настоящим, а не формальным уважением к чтению — читателя из него не получится. Мы знаем, как сделать так, чтобы маленькие читатели сами хотели брать книгу в руки. И мы мечтаем, чтобы наш проект дал возможность родителям знакомить своих детей с действительно интересной и актуальной украиноязычной литературой.”

Кроме закупки новых книг, Фонд дает библиотекарям реальные инструменты работы с маленькими читателями: читатели, зарегистрировавшиеся в акции, получат от “Фонда” набор упражнений на развитие навыков чтения — Литературно-игровой Практикум «Как обуздать Книгозавра».

Среди упражнений — кроссворды, игры и интересные творческие задания, которые уже были опробованы работниками Фонда в “Книгобусе” и нескольких библиотеках Киева. В результате проведения активностей Практикума, количество читателей в библиотеках-участниках эксперимента возросла на 30%, а сами упражнения получили положительную оценку родителей и учителей.

“Мы работаем над тем, чтобы заинтересовывать детей чтением в игровой форме, стимулировать их творческие навыки, знакомить их с интересными книгами без принуждения. Для вознаграждения активных библиотек мы будем выбирать актуальные издания, получившие признание в профессиональной среде и имеющие спрос среди родителей и детей. Также мы продолжаем принимать на склад Фонда украиноязычную литературу от организаций и частных дарителей, поэтому передать книги библиотекам может каждый желающий”, — говорит руководитель “Фонда Дарины Жолдак” Александра Кольцова.

Акция “100.000 новых книг — детям” продлится в течение ноября и декабря — библиотеки, зарегистрировавшиеся в акции будут проводить занятия, а благотворители могут приобрести акционные наклейки и таким образом приобщиться к покупке новых книг.

«Образованная и эрудированная нация способна изменить будущее Украины, поэтому популяризация чтения – одно из приоритетных направлений в стратегии устойчивого развития «Новая почта». Компания поддерживает наполнения библиотечных фондов новыми книгами и выступает партнером в издательстве деловой литературы. Механика этого проекта проста – наклейку стоимостью 5 грн легко приобрести у операторов всех отделений компании, расположенных в крупных городах Украины. Мы призываем присоединиться к акции всех пользователей наших услуг, ведь сделать вклад в доброе дело легко», -прокомментировала PR - директор «Новая почта» Лилия Загребельная.

В акции “100.000 новых книжек детям” уже зарегистрировались около двухсот библиотек, поэтому уже в течение недели по всей Украине продолжаются веселые и увлекательные занятия по развитию чтения.

Присоединяйтесь и помогите украинским детям читать больше!