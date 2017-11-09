9 ноября Кьелл Нордстрем, автор мирового бестселлера "Бизнес в стиле фанк" в Киеве!

Прогнозы доктора Нордстрема сбылись со 100% точностью: мы живем в предсказанной им экономике и строим компании по его моделям. Но мир меняется с невероятной скоростью.

Уникальность нашего времени в стремительных изменениях: глобализация, урбанизация, невероятный рост цифровых технологий.

Что ждет нас дальше? Как будет выглядеть бизнес времен пост-фанк? Как выжить в этом новом мире и извлечь выгоду из неизбежных изменений? Какой будет ультрасовременная среда бизнеса? Как должен измениться наш бизнес в соответствии с новой действительностью?

Об этом, а также о новых принципах компаний, новых промышленных системах, новой геополитической реальности, а главное, об искусстве делать деньги в новой матрице мира расскажет известный шведский экономист, писатель и бизнес-спикер – Кьелл Нордстрем 9 ноября 2017 года в Киеве на главном событии осени «БИЗНЕС В СТИЛЕ FAANG».

Почему F.A.A.N.G.? Это акроним компаний, которые создают стандарты будущего в настоящем и временную монополию в сознании людей - Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google.

ЕСЛИ ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО БУДУЩЕЕ УЖЕ НАСТУПИЛО – ЭТО СОБЫТИЕ ДЛЯ ВАС!

Кьелла Нордстрема по праву называют проповедником новой экономики, одним из самых оригинальных мыслителей современности. Большинству людей он знаком, как автор книг «Бизнес в стиле фанк» и «Караоке капитализм».

«Экстравагантный и компетентный. Завораживающий и харизматичный. Удивляющий и пробуждающий. Вы много чего еще скажете о нем, когда услышите его вживую», - именно так его описывает самый известный бизнес-тренер СНГ Радислав Гандапас после личного знакомства с ним.

Если вы хотите оставаться лидером и быть на шаг впереди, вам необходима новая стратегия и навык «думать из будущего». И поможет вам в этом мировой спикер Кьелл Нордстрем, который расширяет горизонты, формирует масштабное видение, помогает строить стратегии будущих лидеров и организаций.

«Я даже и не припомню, когда в последний раз лектор бы так вдохновлял, побуждал масштабно мыслить и так задевал аудиторию. Я получил подобные отзывы от всех своих партнеров без исключения, включая нашу глобальную команду» - Питер Дж. А. М. Джонстра, AABS управляющий партнер в Центрально-Европейском регионе, Ernst&Young.

Станьте создателем трендов и приходите 9 ноября на мастер-класс Кьелла Нордстрема.

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Для справки – Кьелл Нордстрем:

- шведский экономист, писатель и бизнес-спикер;

- доцент Института международного бизнеса (IIB) при Стокгольмской школе экономики;

- автор мировых бестселлеров «Бизнес в стиле фанк» (FunkyBusiness) и «Караоке-капитализм» (KaraokeCapitalism);

- входит в состав советов директоров норвежской фирмы StokkeFabrikker, шведской интернет-компании SprayVentures и Razorfish;

- дважды вошел в рейтинг бизнес-мыслителей TheThinkers 50: № 9 на международном уровне и № 1 в Европе.