27 сентября в УСПП проводят Круглый стол по защите прав предпринимателей от проявлений административного давления, немотивированных претензий со стороны контролирующих государственных органов, вмешательства во внутрикорпоративные споры, усиления фискального прессинга и наращивания объемов штрафных санкций на бизнес.

Будут обсуждаться конкретные примеры бюрократического произвола, нарушения прав и интересов предпринимателей в отношениях с властными структурами, что привело к потере собственности, фактическому приостановлению или ограничению деятельности предприятий, сопровождавшиеся сокращением рабочих мест, миграцией квалифицированных кадров и производств в целом.

Сейчас контрольные функции по отношению к бизнесу имеют почти 40 министерств и ведомств, к которым еще нужно прибавить многочисленные структуры органов местной власти (подразделений в облгосадминистрациях, исполкомах, территориальных общинах), которые на практике склонны рассматривать бизнес не как внутреннего инвестора, а как потенциального преступника.

Отдельное место в таких неравноправных отношениях занимает налоговая проблематика, ведь накопление претензий предпринимателей к фискальным органам, связанных с приостановлением регистрации налоговых накладных на почве несовершенного законодательства, в течение последнего времени вышло на уровень наиболее резонансных тем, что подрывает доверие бизнеса к действиям властей в экономической сфере.

На заседание приглашены представители центральных органов законодательной и исполнительной власти, Антикризисного совета общественных организаций Украины, отраслевых ассоциаций и организаций работодателей, бизнеса, научных организаций и средства массовой информации.

Заседание состоится по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 34, УСПП, конференц-зал (3-й этаж) . Предварительная регистрация является обязательной.

Начало мероприятия 27 сентября в 11.00.Регистрация участников – с 10.30.

Сведения об участии (П.И.П., должность, контактный телефон или e-mail) просим предоставить до 26 сентября: e-mail masnik@uspp.org.ua тел./факс: 044 536-96-37.

С целью содержательного наполнения материалов круглого стола просим прислать до 20 сентября (e-mail: ed@uspp.org.uaтел.(044) 270 6826) возможно имеющуюся информацию относительно фактов, связанных с нарушением прав предпринимателей со стороны отдельных контролирующих органов с кратким изложением сути проблемы, оценкой возможных экономических потерь, предложениями по разрешению проблемной ситуации, решение несогласованных действующим законодательством вопросов.