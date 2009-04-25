В Харьковской области во время пожара погибли два человека

В городе Купянск Харьковской области в частном жилом доме из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации электробытовых приборов возник пожар, в результате которого погибли два человека, в том числе ребенок 2005 года рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, отделением Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован.