В Харьковской области во время пожара погибли два человека
18:15, 25 апреля 2009Разное
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В том числе ребенок
В городе Купянск Харьковской области в частном жилом доме из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации электробытовых приборов возник пожар, в результате которого погибли два человека, в том числе ребенок 2005 года рождения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, отделением Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован.
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