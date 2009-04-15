Умер Морис Дрюон

00:40, 15 апреля 2009
Разное
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Знаменитый писатель не дожил нескольких дней до 91 года

Морис Дрюон
Знаменитый французский писатель, член Французской Академии Морис Дрюон скончался во вторник, передают французские СМИ со ссылкой на заявление постоянного секретаря Французской академии Элен Каррер д`Анкос.

Морис Дрюон не дожил несколько дней до 91-летия - он родился в Париже 23 апреля 1918 года. Дрюон стал членом Французской академии в 1966 году и был ее постоянным почетным секретарем.

"Он был очень близким другом, это огромная потеря для Академии. Он был памятью Академии, знал ее обычаи и традиции", - сказала д`Анкос.

Морис Дрюон - один из самых известных современных французских писателей, "живой классик" французской литературы, пишет РИА "Новости". Впервые начал публиковаться в восемнадцатилетнем возрасте. С 1937 по 1939 год - студент факультета политических наук Парижского университета. После окончания в 1940 году военной школы в городе Сомюр получил воинское звание офицера кавалерии. Морис Дрюон участвовал в боях по защите Франции от фашистов. После поражения Франции демобилизовался и остался в неоккупированной зоне.

Участвовал во французском Сопротивлении. В 1942 году инкогнито через Испанию и Португалию перебрался в Лондон, где присоединился к созданному Шарлем де Голлем движению "Свободная Франция". Стал одним из его близких соратников. Занимался в штабе вопросами информации. Одновременно являлся фронтовым корреспондентом французских и союзнических войск.

В 1973 - 1974 годах, при президенте Жорже Помпиду, Дрюон занимал пост министра культуры Франции.

С 1946 года Морис Дрюон посвящает себя литературной деятельности. В 1948 году опубликовано первое большое произведение писателя - "Сильные мира сего", за которое в том же году он был удостоен престижной Гонкуровской премии. В 1966, 1998 и 2000 годах за успехи в литературном творчестве удостоен премий Принца Монако, Сен-Симона и д`Обине соответственно.

Дрюон написал свыше 50 романов, драматургических поэм и пьес, в том числе хорошо известный в России исторический цикл "Проклятые короли", принесший ему всемирную славу и известность.

Дань памяти писателя во вторник отдал президент Франции Николя Саркози.

"Я прощаюсь с великим писателем, великим борцом сопротивления, великим политическим деятелем, великим мастером пера и человеком великой души", - говорится в президентском коммюнике.

"Морис Дрюон останется в истории, прежде всего, как автор "Песни партизан" (гимна французского Сопротивления) вместе со своим дядей Жозефом Кесселем. Он рисковал своей жизнью в Сопротивлении, и этот огонь, эта страсть к Франции и к свободе никогда не покидали его", - заявил президент.

Морис Дрюон стал одним из 75 обладателей Большого креста ордена Почетного легиона - высшей государственной награды Франции. Удостоен высоких государственных наград Аргентины, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Греции, Италии, Ливана, Марокко, Мальты, Мексики, Монако, Португалии, СССР (орден Дружбы народов), Сенегала, Туниса.

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