Умер Морис Дрюон

Знаменитый французский писатель, член Французской Академии Морис Дрюон скончался во вторник, передают французские СМИ со ссылкой на заявление постоянного секретаря Французской академии Элен Каррер д`Анкос.

Морис Дрюон не дожил несколько дней до 91-летия - он родился в Париже 23 апреля 1918 года. Дрюон стал членом Французской академии в 1966 году и был ее постоянным почетным секретарем.

"Он был очень близким другом, это огромная потеря для Академии. Он был памятью Академии, знал ее обычаи и традиции", - сказала д`Анкос.

Морис Дрюон - один из самых известных современных французских писателей, "живой классик" французской литературы, пишет РИА "Новости". Впервые начал публиковаться в восемнадцатилетнем возрасте. С 1937 по 1939 год - студент факультета политических наук Парижского университета. После окончания в 1940 году военной школы в городе Сомюр получил воинское звание офицера кавалерии. Морис Дрюон участвовал в боях по защите Франции от фашистов. После поражения Франции демобилизовался и остался в неоккупированной зоне.

Участвовал во французском Сопротивлении. В 1942 году инкогнито через Испанию и Португалию перебрался в Лондон, где присоединился к созданному Шарлем де Голлем движению "Свободная Франция". Стал одним из его близких соратников. Занимался в штабе вопросами информации. Одновременно являлся фронтовым корреспондентом французских и союзнических войск.

В 1973 - 1974 годах, при президенте Жорже Помпиду, Дрюон занимал пост министра культуры Франции.

С 1946 года Морис Дрюон посвящает себя литературной деятельности. В 1948 году опубликовано первое большое произведение писателя - "Сильные мира сего", за которое в том же году он был удостоен престижной Гонкуровской премии. В 1966, 1998 и 2000 годах за успехи в литературном творчестве удостоен премий Принца Монако, Сен-Симона и д`Обине соответственно.

Дрюон написал свыше 50 романов, драматургических поэм и пьес, в том числе хорошо известный в России исторический цикл "Проклятые короли", принесший ему всемирную славу и известность.

Дань памяти писателя во вторник отдал президент Франции Николя Саркози.

"Я прощаюсь с великим писателем, великим борцом сопротивления, великим политическим деятелем, великим мастером пера и человеком великой души", - говорится в президентском коммюнике.

"Морис Дрюон останется в истории, прежде всего, как автор "Песни партизан" (гимна французского Сопротивления) вместе со своим дядей Жозефом Кесселем. Он рисковал своей жизнью в Сопротивлении, и этот огонь, эта страсть к Франции и к свободе никогда не покидали его", - заявил президент.

Морис Дрюон стал одним из 75 обладателей Большого креста ордена Почетного легиона - высшей государственной награды Франции. Удостоен высоких государственных наград Аргентины, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Греции, Италии, Ливана, Марокко, Мальты, Мексики, Монако, Португалии, СССР (орден Дружбы народов), Сенегала, Туниса.