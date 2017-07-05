Предприятие "Олевск-Хлеб" запустило импортную печь, которая работает на топливных гранулах

Как отмечается в сообщении, новая печь производства Турции для выпечки подовых сортов хлебобулочной продукции на предприятии «Олевск-Хлеб» введено в действие на прошлой неделе.

Кроме этого, для монтажа новой линии и модернизации технологических процессов закуплено дополнительное оборудование для печи (замеситель и прочее) на сумму более 300 тыс. грн.

Печь работает на топливных гранулах – пеллетах, что позволило предприятию уменьшить использование природного газа во время ее работы в 2,5 раза и, вследствие экономии газа, с июня текущего года снизить оптово-отпускные цены на сорта подового хлеба в среднем на 0,5 грн/кг или на 5-7%.

«В целом, предприятие производит более 60 видов продукции, среди которых не только хлеб, но и кондитерские изделия, газированные напитки, уксус, макароны и горчица. Весь ассортимент хлеба изготавливается из натуральных компонентов, без использования вредных примесей, консервантов и усилителей вкуса», - отмечают в ОГА.

Как уточнили УНИАН в дирекции предприятия «Олевск-Хлеб», новая печь выпекает в среднем 4,5 тонн подовых изделий в сутки.

Напомним, ООО «Олевск-Хлеб» специализируется на производстве хлебобулочных изделий.