Укравтономгаз шокирует фактами отключения природного газа промышленным предприятиям

Отключение природного газа в 2017 году беспокоит многих собственников и директоров украинских промышленных предприятий. Паника 2014 года повторяется, только уже не через риск остаться без газа поставляемой страной агрессором, а через действия газовых компаний внутри страны.

В поисках альтернативного топлива

Большинство предприятий отказались от природного газа и выбрали другие альтернативные виды топлива. Природный газ незаменим для промышленных печей, сушек и котлов большой тепловой мощности. Газ нужен там, где технологически невозможно или экономически нецелесообразно устанавливать котлы, работающие на биомассе. Альтернативой является мазут, дизельное топливо или сжиженный газ пропан-бутан. Использовать дорогой дизель экономически не оправдано, а некачественный мазут очень проблемный в эксплуатации. Поэтому большинство предприятий переходят на сжиженный газ пропан-бутан.

Сжиженный пропан-бутан по эксплуатационным характеристикам похож на природный газ и решает проблему большой и стабильной тепловой мощности. Причины, которые толкают собственников промышленных предприятий отказаться от природного газа и переходить на автономный сжиженный газ:

Учимся считать абонплату за газ для предприятия

Например, на предприятии установлен самый распространённый счётчик G650 (горелки с тепловой мощностью от 5Мвт до 8Мвт). Его максимальный расход - 1000 кубометров в час или около 720 000 кубометров в месяц (по расчётам НКРЭКУ). Тариф на распределение газа для промышленных потребителей компании «КИЕВОБЛГАЗ» составит — 43,28 грн. (с учётом НДС) за 1000 куб. м/ч. Соответственно абонплата для потребителей со счётчиком G650 – 31 162 грн. в месяц, или 373 944 грн с учётом НДС в год. Конечно же, такие сумы не обоснованы для агропромышленных предприятий с сезонным потреблением природного газа. Например, зерносушилки работают от 1 до 3 месяцев в году.

Почему абонплату за газ не отменят?

Ассоциация газового рынка предупреждает в открытом письме о возможном возникновении коллапса, связанном с расчётами за природный газ и услугами его транспортировки и распределения, что ставит под угрозу функционирования отрасли. Почему же Ассоциация газового рынка настаивает на тарифе с обслуживания газопроводов?

Во-первых, это требование Евросоюза - привести рынок газа в соответствие с Европейским законодательством.

Во-вторых, срочно необходимо финансирование на реконструкцию аварийных распределительных газопроводов и оборудования.

В-третьих – это угроза безопасной работы аварийной газовой службы. Отсутствие тарифа ставит под угрозу выплату заработной платы 53 тысячам работников и приводит к вынужденному прекращению поставок газа потребителям Украины.

Аварийное газоснабжение пропан-бутаном в Украине – надуманное опасение или оправданная необходимость?

Подробное описание причин отключения природного газа читайте на сайте компании УКРАВТОНОМГАЗ в разделе НОВОСТИ.