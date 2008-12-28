В Крыму поезд сбил насмерть мужчину
15:09, 28 декабря 2008Разное
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Несчастный случай в Бахчисарае
На железнодорожной станции Бахчисарай в Крыму грузовой поезд сбил насмерть 77-летнего мужчину.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, несчастный случай произошел в субботу.
По данным спасателей, мужчина внезапно вышел на железнодорожный путь.
На месте происшествия работали сотрудники линейного отдела МВД Севастополя.
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