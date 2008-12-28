В Крыму поезд сбил насмерть мужчину

15:09, 28 декабря 2008
Разное
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Несчастный случай в Бахчисарае

 

На железнодорожной станции Бахчисарай в Крыму грузовой поезд сбил насмерть 77-летнего мужчину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, несчастный случай произошел в субботу.

По данным спасателей, мужчина внезапно вышел на железнодорожный путь.

На месте происшествия работали сотрудники линейного отдела МВД Севастополя.

 

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