Из-за гололедицы опрокинулся микроавтобус: есть пострадавшие

18 декабря, в 9 часов, в Одесской области, на 411 км автотрассы Киев-Одесса, вблизи с. Ивановка Роздольненского района, водитель микроавтобуса "Мерседес-312D", который двигался в направлении Киева, в условиях гололедицы не справился с управлением, съехал в кювет, где перевернулся.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

Вследствие ДТП шестеро пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения.

В связи с ухудшением погодных условий и гололедицей на автодорогах, Департамент ГАИ МВД Украины обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть особенно осторожными. Применяйте безопасные методы управления транспортными средствами: резко не маневрируйте, не тормозите, придерживайтесь достаточной дистанции и пользуйтесь ремнями безопасности. А если есть такая возможность, то лучше во время непогоды вообще воздержаться от поездок, отмечают в ГАИ.