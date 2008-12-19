Кабмин утвердил порядок изьятия документов у водителя

Кабинет Министров Украины на заседании 17 декабря принял постановление об утверждении Порядка временного изъятия удостоверения водителя, талона о прохождении государственного технического осмотра и лицензионной карточки на транспортное средство и их возвращении.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров.

Согласно порядку, удостоверения водителя временно изымаются уполномоченным лицом подразделения ГАИ в случае совершения правонарушений, предусмотренных Кодексом Украины об административных правонарушениях.

До вынесения судом постановления по делу об административном правонарушении и вступления его в законную силу уполномоченное лицо выдает водителю временное разрешение на право управления транспортным средством сроком не более чем на три месяца с даты изъятия удостоверения. Возвращается удостоверение по заявлению водителя в случае непринятия судом в трехмесячный срок решения о лишении права на управление транспортным средством или нерассмотрения в установленный срок дела об административном правонарушении.

Талон о прохождении государственного технического осмотра может быть временно изъят с одновременным запрещением эксплуатации транспортного средства при наличии неисправностей в тормозной системе, рулевом управлении, тягово-сцепном устройстве, внешних световых приборах.

Лицензионная карточка временно изымается в случае эксплуатации транспортного средства, которое используется для предоставления услуг по перевозке пассажиров или грузов, водителем, в дорожном листе которого отсутствуют отметки о прохождении ежесменного предрейсового медицинского осмотра и проверке технического состояния транспортного средства, без удостоверения водителя соответствующей категории, а также в случае направления в рейс одного водителя во время осуществления пассажирских перевозок на автобусном маршруте протяжностью более 500 км.

Следовательно, реализация положений правительственного акта будет способствовать повышению уровня безопасности дорожного движения, в частности, дисциплинированности водителей и уменьшения количества нарушений Правил дорожного движения, говорится в сообщении.