Провокаторы подбросили в магазин "АТБ" фарш с червями

Злоумышленники подбросили на прилавки киевского супермаркета фарш с червями, после чего устроили грандиозный скандал, выложив видео в Интернет.

Об этом заявила заместитель генерального директора ТОВ «АТБ-маркет» Наталия Шаповалова. По ее словам, провокация не сработала, так как действия злоумышленников зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Попытка провокации произошла 16 января. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как молодой человек взял с полки две пачки фарша и положил их в тележку. Через некоторое время этот покупатель вернулся к прилавку с мясопродуктами, достал из принесенного с собой пакета аналогичные упаковки с фаршем, но уже с добавленными в них червями и положил их в глубь полки.

Камеры зафиксировали, что все это время молодой человек говорил по мобильному телефону. Наталия Шаповалова предположила, что провокатор в телефонном разговоре информировал соучастников о точном местонахождении испорченного ими же продукта.

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Буквально через считанные минуты после того, как «покупатель» завершил разговор, к прилавку подошли двое молодых людей, которые некоторое время делали вид, что выбирают товар, но в итоге взяли именно упаковки фарша с червями. Около кассы молодые люди начали разыгрывать основную часть аферы, снимать инцидент на видео. Вскоре запись появилась в Интернет-пространстве.

«На протяжении двух лет наше предприятие подвергается постоянным информационным атакам, которые направлены на нанесение ущерба деловой репутации сети «АТБ». Разными исполнителями намеренно создаются искусственные негативные информационные поводы. Например, приходит человек в магазин, приносит в коробочке таракана, выпускает его на полку, фотографирует на мобильный телефон. Впоследствии, эти фотографии выкладываются в Интернет. В сети Фейсбук даже создана отдельная группа, все публикации которой направлены на дискредитацию нашего предприятия. Исполнители этих провокаций действуют скрытно и быстро, поэтому, задокументировать их деятельность удается не всегда. Однако в данном случае провокаторы попались. Их действия зафиксированы камерами скрытого видеонаблюдения. Сейчас юристы торговой сети «АТБ» готовят соответствующие материалы для передачи в правоохранительные органы с целью поиска и привлечения участников преступной схеме к ответственности, предусмотренной действующим законодательством Украины. Со своей стороны, мы предупреждаем наших коллег, все предприятия торговли, об аналогичных возможных действиях провокаторов», - заявила Наталия Шаповалова.