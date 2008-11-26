В Киеве на строительстве метро погибли двое рабочих

В Киеве во время строительства правого перегонного тоннеля метро между станциями метро «Лыбидская» и «Демеевская» погибли двое рабочих.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре Госгорпромнадзора, трагедия произошла 25 ноября около 23.30. Во время проведения работ по проходке тоннеля механизированным комплексом «WIRT» внезапно произошел выброс водонасыщенного грунта. В результате оба работника ОАО «Киевметрострой» погибли.

Территориальным управлением Госгорпромнадзора по Киевской области и г. Киеву создана комиссия по расследованию этого несчастного случая со смертельным исходом.

Причины и обстоятельства выясняет комиссия во главе с начальником инспекции в горнодобывающей промышленности и по надзору за охраной труда Владимиром НЕПАПИШЕВЫМ.

В целом, по данным Госгорпромнадзора, в этом году произошло 4 несчастных случая при проведении строительных работ в метрополитене, в результате чего погибли 5 человек. Трое погибли в результате обвала почвы.